Una serata all' insegna della risata con Valentina Persia | appuntamento all' Impero

Una serata all'insegna della comicità con Valentina Persia all'Impero di Brindisi. L'evento promette momenti di leggerezza e divertimento, invitando il pubblico a riscoprire il valore di un sorriso anche nelle difficoltà. Un'occasione unica per lasciarsi coinvolgere dall'ironia e dalla spontaneità dell'artista, in un'atmosfera di allegria e convivialità.

© Brindisireport.it - Una serata all'insegna della risata con Valentina Persia: appuntamento all'Impero BRINDISI - "Ricordatevi di sorridere anche quando il vostro sorriso è triste, perché più triste di un sorriso triste c'è solo la tristezza di non saper sorridere". L'attrice, comica e ballerina sarà a Brindisi il 20 dicembre prossimo al Teatro Impero. Una simpatia fuori dal comune e una presenza.