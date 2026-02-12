Modena Industria in Difficoltà | Calo dell’1,8% nelle Esportazioni e Tessile in Crisi Margini Sotto Pressione

L’industria di Modena attraversa un momento difficile. Le esportazioni sono scese dell’1,8% e il settore tessile si trova in crisi. Le aziende fanno fatica a mantenere i margini e la redditività è in calo, anche se l’occupazione resta stabile. La situazione preoccupa gli imprenditori e mette sotto pressione il distretto industriale.

Modena in Affanno: L'Industria Affronta una Frenata Inaspettata. Il distretto industriale di Modena registra un calo preoccupante della redditività nel 2024, nonostante una tenuta dell'occupazione. Le esportazioni sono diminuite dell'1,8%, e il settore tessile-abbigliamento ha subito un tracollo del 12,5%, mettendo a dura prova la solidità delle imprese locali e sollevando interrogativi sul futuro del "Made in Italy" in una fase di crescente competizione globale. Un Anno di Contrazione: I Dati Parlano Chiaro. L'analisi della Camera di Commercio di Modena rivela un quadro economico in deterioramento.

