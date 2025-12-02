L’Università Politecnica delle Marche nella prestigiosa classifica Highly Cited Researchers 2025
Il professor Francesco Regoli è stato inserito, anche per il 2025, in una delle classifiche bibliometriche più prestigiose a livello internazionale, la “Highly Cited Researchers” stilata da Clarivate. Nella lista vengono inclusi i ricercatori più “influenti” al mondo dal punto di vista. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Bruxelles, 20 novembre 2025 L’Università Politecnica delle Marche ha partecipato all’UnILiON High-Level Dialogue, un incontro dedicato alle opportunità per le università nel prossimo Programma Quadro per la Ricerca e l’Innovazione. Il nostro Delegato al - facebook.com Vai su Facebook
L’Università Politecnica delle Marche nella prestigiosa classifica Highly Cited Researchers 2025 - L’Ateneo è presente nella lista stilata da Clarivate grazie al Prof. Si legge su anconatoday.it
Politecnica delle Marche tra migliori datori di lavoro d'Italia - L'Università Politecnica delle Marche si conferma tra le realtà di eccellenza del panorama nazionale, conquistando un prestigioso riconoscimento nella classifica Italy's Best Employers 2026, ... ansa.it scrive
Politecnica delle Marche. Record di immatricolazioni. Quasi 1.500 dall’estero: "Qui un progetto di vita" - L’Università Politecnica delle Marche si prepara a un nuovo record di immatricolazioni che supereranno le 5. Da ilrestodelcarlino.it
Da Beiersdorf e Università Politecnica delle Marche un corso di ricerca sulla pelle - Beiersdorf rinnova la sua collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche (Uunivpm) di Ancona con un nuovo programma di sviluppo professionale che combina eccellenza accademica e ricerca ... Secondo ilsole24ore.com