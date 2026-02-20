Uniti contro il gioco d’azzardo | testimonianze e confronto con esperti a Nola

Giornata di dibattito a Nola sul problema del gioco d’azzardo. Diversi cittadini hanno condiviso le loro esperienze davanti a un pubblico attento, mentre esperti hanno spiegato i rischi legati alla dipendenza. L’evento si svolge domenica 22 febbraio all’Hotel Ferrari, con l’obiettivo di sensibilizzare sui danni causati da questa dipendenza. La discussione si concentra sulle strategie per contrastare il fenomeno e proteggere le famiglie.

Una mattinata dedicata all'informazione e al confronto sul gioco d'azzardo. L'appuntamento è per domenica 22 febbraio all'Hotel Ferrari di Nola, dove si terrà un evento promosso da G.A. Italia e Gam-Anon. Il messaggio scelto per l'iniziativa è: "Uniti riusciamo a recuperare le nostre vite. Insieme possiamo farcela". Un invito diretto a chi vive il problema dell'azzardo e alle famiglie coinvolte, Interverranno Nello Tuorto, presidente Finetica; padre Alex Zanotelli; Carmine Papilio, direttore Serd Somma Vesuviana; Giuseppe Guarino, psicologo dirigente Serd Somma Vesuviana; Riccardo Vizzino, avvocato; suor Marisa Petrella della Caritas di Napoli; Giovanni Berritto, presidente Federconsumatori Campania; Rino Ventriglia, neurologo e psicoterapeuta; le psicologhe Luigia Cappuccio, Silvana Caruso e Antonina Di Cintio; padre Carmelo, parroco della Chiesa San Giorgio; Sandro Corradi.

