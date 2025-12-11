Incidente in centro a Latina | investita una donna

Un incidente stradale è avvenuto nel centro di Latina, poco prima delle 18, coinvolgendo una donna investita in via Pio VI, vicino al supermercato Todis e al parcheggio delle ex autolinee. L’episodio ha attirato l’attenzione dei passanti e delle autorità locali.

Un incidente stradale si è verificato poco prima delle 18 in pieno centro cittadino a Latina. Una donna è stata investita in via Pio VI, all'altezza del supermercato Todis e del parcheggio delle ex autolinee.Un uomo di circa 70 anni, alla guida di una Nissan Qashqai, non si è accorto. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Incidente a Petacciato: auto si ribalta in pieno centro dopo aver urtato un’altra vettura. Il conducente, un uomo sulla sessantina del posto, sembra illeso. Sul posto polizia locale e soccorsi per i rilievi e la messa in sicurezza della strada. . #Petacciato #Incidente - facebook.com Vai su Facebook

Latina, incidente in centro: auto si schianta contro un palo e finisce nei giardini di piazzale dei Bonificatori - Rocambolesco incidente stradale in viale IV Novembre, in pieno centro a Latina, dove questa mattina una vecchia Fiat Panda è finita all’interno di piazzale dei Bonificatori. Secondo ilmessaggero.it