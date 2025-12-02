Dal trenino nel parco ai giochi di luce | Natale a Firenze un ricco programma di eventi
Firenze, 2 dicembre 2025 - Attività speciali nei musei civici fiorentini, iniziative per i più piccoli come il Trenino nel parco delle Cascine, luminarie su oltre 70 strade e l'accensione il 6 dicembre degli alberi più importanti a Palazzo Vecchio, Duomo, piazza Repubblica e piazzale Michelangelo, oltre a quelli sparsi per la città (oltre 50). Sono le proposte per Natale del Comune di Firenze, presentate dalla sindaca Sara Funaro e dall'assessore allo sviluppo economico Jacopo Vicini. L’accensione degli alberi. Il 6 dicembre è appunto il giorno dell'accensione degli abeti si inizia alle 17,30 a Palazzo Vecchio alla presenza della sindaca Funaro e della compagnia di Babbo Natale, poi toccherà a piazza del Duomo, piazza della Repubblica, piazza San Firenze (a cura della Andrea Bocelli Foundation e della Fondazione Zeffirelli), piazzale Michelangelo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ci siamo: da venerdì 5 dicembre apre il nostro Villaggio di Natale al Parco Michelangelo! Quest’anno portiamo due grandi novità: la pista di pattinaggio e il trenino natalizio che collegherà i punti principali della città. Entrambe le attrazioni saranno gratuite, p - facebook.com Vai su Facebook
Dal trenino nel parco ai giochi di luce: Natale a Firenze, un ricco programma di eventi - Spettacolo con Babbo Natale che si calerà dalla Torre di Arnolfo la mattina di domenica 14 dicembre ... Scrive lanazione.it
A Castel Trauttmansdorff e alla Hofburg di Bressanone tornano i giochi di luce - Castel Trauttmansdorff si illumina dal 20 novembre fino alle festività natalizie: un'attrazione anche d'autunno e d'inverno, con i giochi di Lumagica che tornano a Merano per la seconda edizione. Come scrive rainews.it