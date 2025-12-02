Dal trenino nel parco ai giochi di luce | Natale a Firenze un ricco programma di eventi

Firenze, 2 dicembre 2025 - Attività speciali nei musei civici fiorentini, iniziative per i più piccoli come il Trenino nel parco delle Cascine, luminarie su oltre 70 strade e l'accensione il 6 dicembre degli alberi più importanti a Palazzo Vecchio, Duomo, piazza Repubblica e piazzale Michelangelo, oltre a quelli sparsi per la città (oltre 50). Sono le proposte per Natale del Comune di Firenze, presentate dalla sindaca Sara Funaro e dall'assessore allo sviluppo economico Jacopo Vicini. L’accensione degli alberi. Il 6 dicembre è appunto il giorno dell'accensione degli abeti si inizia alle 17,30 a Palazzo Vecchio alla presenza della sindaca Funaro e della compagnia di Babbo Natale, poi toccherà a piazza del Duomo, piazza della Repubblica, piazza San Firenze (a cura della Andrea Bocelli Foundation e della Fondazione Zeffirelli), piazzale Michelangelo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

