Confiscato alla criminalità rinasce per le donne | presentata la nuova casa di semi-autonomia

Questa mattina a Napoli è stata presentata una casa di semi-autonomia nata su un bene confiscato alla criminalità. La struttura, aperta alle donne vittime di violenza, tratta e sfruttamento, vuole essere un passo avanti nella lotta contro le mafie. Alla cerimonia hanno partecipato i rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui la Vicesindaco Laura Lieto e l’Assessore alla Legalità Antonio De Iesu. La casa, frutto di un progetto concreto, si propone come un luogo di rinascita e di libertà per chi ha subito violenze e oppressioni.

Tempo di lettura: 4 minuti Un bene sottratto alla camorra che diventa baluardo di libertà. È stata presentata questa mattina, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, alla presenza della Vicesindaco e Assessora all'Urbanistica, Laura Lieto, dell'Assessore alla Legalità Antonio De Iesu, dell'Assessora allo Sport e alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante, della Presidente del Consiglio Comunale, Enza Amato, e di Tania Castellaccio, socia della cooperativa Dedalus, la nuova casa di semi-autonomia destinata a donne vittime di violenza, tratta e sfruttamento. L'immobile, confiscato al clan Grimaldi e assegnato al Comune di Napoli, rinasce oggi grazie alla gestione della Cooperativa Sociale Dedalus, offrendo non solo un tetto, ma un vero percorso di reinserimento sociale e lavorativo.

