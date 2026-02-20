Un anno di notizie con Il Giorno | super abbonamenti per carta e web

Il giornale Il Giorno festeggia un anno di notizie, segnato dall’aumento degli abbonamenti alla versione digitale e cartacea. La causa è l’interesse crescente dei lettori per le notizie locali e nazionali, che spinge molti a sottoscrivere pacchetti mensili. Per rispondere alla domanda, la redazione ha ampliato l’offerta, puntando su contenuti più approfonditi e aggiornamenti rapidi. I numeri di nuovi abbonati continuano a salire, dimostrando che l’informazione puntuale resta un bisogno forte tra i cittadini. La Redazione osserva con attenzione questa tendenza.

Milano, 20 febbraio 2026 – Un anno intero insieme a Il Giorno per conoscere le notizie dal mondo, i grandi fatti nazionali e la cronaca delle nostre città. E' l'opportunità proposta dalla campagna abbonamenti 2026 che garantisce una varietà di formule, tutte accattivanti e superscontate che valorizzano in un'unica offerta, accanto al giornale di carta, anche il quotidiano in formato digitale e l 'accesso ai portali web delle redazioni locali, strumenti indispensabili per essere aggiornati in tempo reale sull'evoluzione delle notizie. Due proposte. Le due proposte di quest'anno comprendono entrambe l'abbonamento al giornale di carta, con la formula dei coupon per ritirare la propria nell'edicola preferita, insieme all'abbonamento tutto digitale, ovvero l'edizione del quotidiano sfogliabile su qualunque dispositivo, pc, tablet e smartphone.