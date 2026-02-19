Un anno di notizie con La Nazione Super-abbonamenti carta e web

L’accordo con La Nazione è stato firmato un anno fa, spinto dalla voglia di restare aggiornati su eventi importanti. La scelta di abbonarsi ha portato a ricevere quotidianamente notizie su politica, economia e cronaca locale. Molti lettori hanno approfittato delle offerte combinate cartacee e digitali per seguire tutto con più facilità. La redazione ha continuato a lavorare per offrire contenuti aggiornati e puntuali. Ora, il periodo di abbonamento sta per scadere e i lettori attendono la prossima novità.

Un anno intero insieme a La Nazione per conoscere le notizie dal mondo, i grandi fatti nazionali e la cronaca delle nostre città. E' l'opportunità proposta dalla campagna abbonamenti 2026 che garantisce una varietà di formule, tutte accattivanti e superscontate che valorizzano in un'unica offerta, accanto al giornale di carta, anche il quotidiano in formato digitale e l'accesso ai portali web delle redazioni locali, strumenti indispensabili per essere aggiornati in tempo reale sull'evoluzione delle notizie. Più nei particolari, le due proposte di quest'anno comprendono entrambe l'abbonamento al giornale di carta (con la formula dei coupon per ritirare la propria nell'edicola preferita) insieme all'abbonamento tutto digitale, ovvero l'edizione del quotidiano sfogliabile su qualunque dispositivo, pc, tablet e smartphone, compreso l'accesso illimitato alle notizie, agli approfondimenti e ai contenuti esclusivi de lanazione.