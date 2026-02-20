Umbria aperture per l’arretramento a Foligno del Frecciarossa In arrivo i primi Coradia Stream a duecento orari

La Regione Umbria ha incontrato i responsabili di Ferrovie dello Stato per discutere dell’arretramento del Frecciarossa a Foligno, un progetto che prevede il potenziamento delle fermate e il miglioramento dei collegamenti. Durante la riunione si è parlato anche dell’arrivo dei primi treni Coradia Stream, capaci di raggiungere i 200 kmh, per rafforzare il servizio ferroviario locale. La decisione potrebbe portare cambiamenti concreti nella rete regionale. I dettagli si attendono nelle prossime settimane.

Un vertice tra Regione Umbria ed i dirigenti del Gruppo Fs si è svolto per parlare del tema ‘mobilità regionale’. Hanno partecipato, tra gli altri, il vicesegretario generale della Presidenza del Consiglio Marco Villani, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e l’assessore regionale ai trasporti Francesco De Rebotti. Durante l’incontro la presidente Proietti ha illustrato l’importanza strategica del trasporto pubblico per la mobilità regionale, sottolineando l’impegno dell’amministrazione regionale in questo ambito. In particolare, è stata presentata l’iniziativa regionale di potenziamento del trasporto pubblico legata all’ottocentenario della morte di San Francesco, un evento di rilevanza internazionale che porterà ad Assisi rilevantissimi flussi turistici nel corso dell’anno.🔗 Leggi su Ternitoday.it

