Uccide figlio di 10 anni a colpi di machete e ferisce compagna e agente freddato dalla polizia a Tenerife

Un uomo di 34 anni ha ucciso il figlio di 10 anni con un machete, dopo aver avuto una lite familiare a Tenerife. La causa del gesto sembra essere stata una crisi improvvisa dell’uomo, che ha agito con violenza. La donna presente è rimasta ferita durante l’aggressione, mentre un poliziotto è stato colpito alla spalla. Quando gli agenti sono entrati nell'abitazione, l’uomo li ha attaccati, e uno di loro ha aperto il fuoco, uccidendolo. La scena si è svolta nel pomeriggio.

All'arrivo dei poliziotti, il 34enne si è scagliato anche contro di loro colpendone uno alla spalla prima di essere ucciso. La compagna è in condizioni gravissime, l'agente operato ma salvo.