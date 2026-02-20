Trovato con l’hashish arrestato dalla Municipale
Un ragazzo tunisino di 25 anni è stato fermato dalla polizia municipale a Grosseto dopo un inseguimento tra via della Pace e via Montegrappa. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato dell’hashish nella sua auto. Il giovane ha tentato di scappare, ma è stato catturato poco dopo. La polizia ha sequestrato la droga e portato il ragazzo in caserma. L’arresto arriva dopo una serie di controlli mirati contro lo spaccio nella zona centrale della città. La vicenda prosegue con le verifiche sulle sue attività.
GROSSETO Un tunisino di 25 anni è stato arrestato dalla polizia municipale dopo un inseguimento tra via della Pace e via Montegrappa. Il giovane ha iniziato a fuggire quando ha notato che gli agenti si stavano per avvicinare a lui. A quel punto è scappato. Qualche giro dell’isolato, per poi tornare al punto di partenza, e nel tragitto ha gettato via alcuni involucri. Alla fine, però, gli agenti sono riusciti a raggiungerlo. Con loro c’è il cane dell’unità cinofila. Ai poliziotti che ormai l’hanno raggiunto, il ragazzo consegna due pasticche, raccontando di avere solo quella ’roba’ con sé. Poi però un altro giovane straniero lo avvicina e gli consegna un sacchetto scuro, che è quello di cui il 25enne probabilmente si era disfatto nella fuga. 🔗 Leggi su Lanazione.it
