Trovato con hashish Minorenne arrestato

Un minorenne è stato arrestato a Milano per detenzione ai fini di spaccio di hashish. Dopo il fermo, su disposizione del magistrato della Procura minorile, il ragazzo è stato trasferito presso l’istituto Cesare Beccaria. L’operazione rientra nelle attività di contrasto al consumo di sostanze stupefacenti tra i giovani. La vicenda sottolinea l’importanza di interventi preventivi e di tutela per i minori coinvolti in situazioni di rischio.

È stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Si tratta di un ragazzo ancora minorenne, che su disposizione del pm di turno presso la Procura minorile di Milano è stato accociato all'istituto milanese Cesare Beccaria. L'arresto è stato reso noto ieri dalla Questura di Pavia ed è stato frutto di un servizio di "pattugliamento appiedato" effettuato venerdì in una delle zone più a rischio della città, i giardinetti lungo viale Cesare Battisti, tra il supermercato Esselunga e il centro commerciale Minerva con accesso pedonale all'autostazione di viale Trieste, zone dove anche di recente sono avvenuti episodi violenti come rapine ma anche precedenti casi di spaccio di droga.

Scoperto con 60 kg di hashish nascosti in un tir: arrestato sull’A2 a Sala Consilina

Il giovane venticinquenne è stato trovato in possesso di 70,5 gr di hashish suddiviso in confezioni di cellophane - facebook.com facebook

#A1, #Orvieto: trovato con un etto di #hashish e #arrestato x.com

