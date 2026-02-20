Tommaso Giacomel la stagione non è finita! C’è una Coppa del Mondo da provare a vincere

I Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 si sono conclusi nel peggiore dei modi per Tommaso Giacomel, che si è ritirato dalla mass start odierna ad Anterselva per un problema fisico (sembrerebbe un forte dolore al fianco che gli impediva di respirare) dopo essere uscito dal secondo poligono nel gruppo di testa grazie al doppio zero nelle sessioni di tiro a terra. La stella della Nazionale italiana maschile di biathlon termina così la sua avventura nella rassegna a cinque cerchi di casa senza medaglie individuali, dopo aver conquistato l’argento nella staffetta mista inaugurale insieme a Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi.🔗 Leggi su Oasport.it

