Tommaso Giacomel Olimpiadi da incubo | apice in Coppa del Mondo? Inseguimento compromesso resta una carta individuale

Tommaso Giacomel ha vissuto una Olimpiade difficile, poiché un errore durante la staffetta mista ha compromesso la sua gara di inseguimento, anche se ha comunque ottenuto un argento in staffetta. Durante la competizione, il suo piazzamento è stato messo a rischio da una serie di sbagli di tiro, che hanno influito sulla sua posizione finale. Questa situazione ha costretto Giacomel a puntare sulla gara individuale, che rappresenta ancora una possibile occasione di riscatto.

Tommaso Giacomel ha incominciato la propria avventura alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 con la conquista della medaglia d’argento nella staffetta mista insieme a Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi e Lukas Hofer. A livello individuale, però, il cammino dell’azzurro ai Giochi non è stato spumeggiante. Nell’individuale ha commesso tre errori al tiro (quattro poligoni) e il passo sugli sci non è stato così dirompente sui 20 km, chiudendo al sesto posto con un distacco di 2’27” dal norvegese Botn. La sprint odierna è stata al di sotto delle aspettative, con tre errori commessi nei due passaggi con la carabina e un ritmo poco brillante nei dieci chilometri di fondo, terminando in 22ma piazza con un distacco di 1’43” dal francese Fillon Maillet. 🔗 Leggi su Oasport.it

La classifica della Coppa del Mondo maschile di biathlon 2025-2026 vede Tommaso Giacomel al secondo posto, a 37 punti da Perrot.

Tommaso Giacomel ha sbagliato troppo con il fucile e si è dovuto accontentare di un piazzamento lontano dal podio nell’individuale di biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

