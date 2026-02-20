Test F1 Sakhir 2026 oggi | orari 20 febbraio tv programma streaming

Oggi, venerdì 20 febbraio, si svolge l’ultima giornata dei test ufficiali di F1 a Sakhir, causata dalla necessità di preparare al meglio la stagione 2026. Le squadre hanno già provato diverse configurazioni e aggiornamenti, con alcune vetture che si sono distinte per velocità e affidabilità. La giornata prevede sessioni di prove, valutazioni e verifiche tecniche, trasmesse anche in streaming e in diretta TV. Gli appassionati seguono con attenzione ogni minuto di questa fase cruciale prima dell’inizio del campionato.

Oggi, venerdì 20 febbraio, si terrà la giornata conclusiva dell'ultima finestra dei Test ufficiali pre-stagionali di Formula Uno a Sakhir in preparazione del Mondiale 2026. Quando mancano esattamente due settimane alle prove libere del Gran Premio d'Australia, si disputeranno dalle 8.00 alle 17.00 italiane (con una pausa tra le 12.00 e le 13.00) le ultime otto ore di attività in pista di questa lunga pre-season. Alcuni big come Lewis Hamilton e Max Verstappen hanno già terminato il loro lavoro e non torneranno più in azione prima di Melbourne, cedendo il posto per tutto il giorno ai rispettivi compagni di squadra Charles Leclerc in Ferrari e Isack Hadjar in Red Bull.