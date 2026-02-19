Il test di F1 a Sakhir ha visto oggi, giovedì 19 febbraio, il debutto della nuova vettura, causato dalle modifiche tecniche introdotte per questa stagione. Gli ingegneri hanno spinto i motori sulla pista del Bahrain, verificando le performance in condizioni di caldo intenso. La giornata si è concentrata sulle prove di resistenza e sulla valutazione delle gomme nuove. Le telecamere hanno seguito da vicino le sessioni, mentre le squadre hanno registrato dati importanti. La seconda giornata di test prosegue con nuove simulazioni previste nel pomeriggio.

Oggi, giovedì 19 febbraio, seconda giornata della seconda finestra dei test di F1 2026 sul circuito di Sakhir, in Bahrain. Prosegue il lavoro in queste prove pre-season e i team dovranno essere abili a sfruttare il tempo a disposizione. Lo schedule sarà sempre lo stesso: dalle 08:00 alle 12:00 italiane per la sessione diurna; dalle 13:00 alle 17:00 per la sessione serale, in modo da consentire la pausa pranzo a tutti. Davvero difficile determinare con certezza i valori, ma di sicuro si può ipotizzare che in Mercedes abbiano fatto un gran lavoro. La facilità con cui Kimi Antonelli e il britannico George Russell abbiano ottenuto tempi con la propria monoposto sta a certificare la bontà del progetto della scuderia di Brackley. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Test F1 Sakhir 2026 oggi: orari 19 febbraio, tv, programma, streaming

