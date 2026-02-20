Terni rimpatriato e accompagnato con scorta internazionale | precedenti per rapina spaccio e resistenza

Un cittadino nigeriano con precedenti per rapina, spaccio e resistenza è stato rimpatriato dalla Questura di Terni. La decisione è arrivata dopo un’accurata verifica degli stranieri detenuti nelle due carceri locali. L’uomo è stato accompagnato con scorta internazionale per essere rimpatriato nel suo paese d’origine. L’operazione si inserisce in un’attività di controllo più ampia sui detenuti stranieri. La procedura si è conclusa questa mattina in modo rapido e senza incidenti.

“L’attività si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e controllo del territorio volto a garantire la sicurezza pubblica” Un cittadino nigeriano è stato rimpatriato all’esito del monitoraggio degli stranieri detenuti nelle due carceri della provincia, effettuato dall’ufficio immigrazione della Questura. Il quarantenne, gravato da precedenti per reati di rapina, spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, è stato accompagnato nel paese di origine mediante scorta internazionale, secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di immigrazione. TerniToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Ternitoday.it Leggi anche: Monza, modella aggredita sul treno: il 26enne responsabile rimpatriato con scorta internazionale Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Terni, rimpatriato e accompagnato con scorta internazionale: precedenti per rapina, spaccio e resistenza; Terni, rimpatriato un pluripregiudicato: era gravato per reati di rapina, spaccio e resistenza; Terni, pluripregiudicato e socialmente pericoloso: rimpatriato 40enne nigeriano appena uscito dal carcere; Terni, rimpatriato dalla Polizia un cittadino nigeriano pluripregiudicato. Ladro seriale rimpatriato dalla poliziaTERNI Rimpatriato in Niger dalla polizia l’autore di numerosi furti, soprattutto nei negozi e nelle auto in sosta. Tre i provvedimenti della Questura contro la criminalità diffusa. Il ladro seriale ... lanazione.it Un quarantenne è stato rimpatriato direttamente in Nigeria dopo aver scontato la sua pena nel carcere della provincia #terni #sicurezza #rimpatri #carcere - facebook.com facebook #Terni, #rimpatriato un #pluripregiudicato: era gravato per reati di #rapina, #spaccio e #resistenza x.com