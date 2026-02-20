Terni nuovo singolo per Nartico | Trasforma in dolore una narrazione sincera Il cantautore protagonista di una serie Tv

Nartico, il giovane cantautore di Terni, ha pubblicato un nuovo singolo intitolato “Trasforma in dolore una narrazione sincera”. La canzone nasce dall’esperienza personale di un episodio difficile e rivela un testo intenso e spontaneo. Recentemente, Nartico ha anche partecipato al ‘Carnevale di San Valentino’, attirando l’attenzione di pubblico e critica. La sua presenza in eventi locali continua a far crescere il suo nome nella scena musicale.

Una combinata di successi per Nartico. Il giovane cantautore ternano è stato recentemente protagonista al 'Carnevale di San Valentino'. Al PalaTerni ha infatti aperto il concerto di Cristina D'Avena, facendosi apprezzare dal pubblico con i suoi brani che hanno riscosso consenso diffuso. Nella giornata di venerdì 20 febbraio è uscito l'ultimo singolo – in ordine temporale - denominato 'Il tempo va' che fa parte della colonna sonora di Creatives, ossia la serie tv dove interpreta il ruolo di Luca. "Una canzone intima e delicata che racconta, con voce sommessa e parole misurate, i momenti di vuoto che seguono una perdita.