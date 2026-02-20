Terni nuovo singolo per Nartico | Trasforma in dolore una narrazione sincera Il cantautore protagonista di una serie Tv

Da ternitoday.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nartico, il giovane cantautore di Terni, ha pubblicato un nuovo singolo intitolato “Trasforma in dolore una narrazione sincera”. La canzone nasce dall’esperienza personale di un episodio difficile e rivela un testo intenso e spontaneo. Recentemente, Nartico ha anche partecipato al ‘Carnevale di San Valentino’, attirando l’attenzione di pubblico e critica. La sua presenza in eventi locali continua a far crescere il suo nome nella scena musicale.

Immagine generica

Una combinata di successi per Nartico. Il giovane cantautore ternano è stato recentemente protagonista al ‘Carnevale di San Valentino’. Al PalaTerni ha infatti aperto il concerto di Cristina D’Avena, facendosi apprezzare dal pubblico con i suoi brani che hanno riscosso consenso diffuso. Nella giornata di venerdì 20 febbraio è uscito l’ultimo singolo – in ordine temporale - denominato ‘Il tempo va’ che fa parte della colonna sonora di Creatives, ossia la serie tv dove interpreta il ruolo di Luca. “Una canzone intima e delicata che racconta, con voce sommessa e parole misurate, i momenti di vuoto che seguono una perdita.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Matteo Alieno, il nuovo singolo del cantautore è SpalleMatteo Alieno torna con un nuovo singolo, “Spalle”, in uscita venerdì 6 febbraio.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Terni, nuovo singolo per Nartico: Trasforma in dolore una narrazione sincera. Il cantautore protagonista di una serie Tv; Terni, secondo singolo per il giovane cantautore UNAM: ‘Solo con la weed’; Il progetto per la città viene prima degli interpreti; Liste d'attesa e nuovo ospedale di Terni un bailamme senza fine: scontro sui numeri e no convinto al project financing per il Santa Maria.

terni nuovo singolo perAssemblea respinge mozione su ubicazione del nuovo ospedale di TerniL'Assemblea legislativa ha respinto con 11 voti contrari della maggioranza e 6 favorevoli della minoranza la mozione dei gruppi di opposizione relativa alla definizione dell'ubicazione del nuovo ospe ... ansa.it

Per FdI 'Terni merita un nuovo stadio e clinica'Terni merita un nuovo stadio e la possibilità di accreditare una nuova clinica privata. La Regione non disperda il lavoro fatto e riapra il confronto tra istituzioni: a chiederlo è il gruppo ... ansa.it