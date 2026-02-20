TempoScooter | cosa ne pensano i romani dell' estensione della Ztl?

Dejan Cetnikovic di TempoScooter ha intervistato alcuni romani per conoscere la loro opinione sull’idea del Comune di estendere la Ztl e ridurre il limite di velocità a 30 kmh nel primo municipio. Molti residenti sono preoccupati per i possibili disagi alla viabilità e ai commerci locali. Alcuni cittadini ritengono che questa misura possa migliorare la sicurezza, mentre altri temono un aumento del traffico alternativo. La discussione continua tra i residenti della zona.

Oggi il nostro Dejan Cetnikovic col Tempo Scooter è andato a chiedere ai romani che cosa ne pensano della proposta del Comune di Roma di estendere la Ztl e quindi il limite di velocità a 30 kmh in tutto il primo municipio.