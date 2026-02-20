Teatro Sannazzaro e le nostre Constellation quotidiane

Il teatro Sannazzaro è stato gravemente danneggiato da un incendio, che ha causato il crollo della cupola di legno, cuore dell’edificio. La causa sembra essere un corto circuito scoperto nelle prime ore del pomeriggio, che ha propagato le fiamme tra le decorazioni in stile classico. La struttura, famosa per i suoi stucchi raffinati, ora si trova in serio pericolo. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La scena di questo incendio preoccupa gli appassionati di teatro e cultura locale.

Un pezzetto della nostra cultura in fiamme. Vero, ma dov'era chi doveva vigilare perché il teatro per pregiati stucchi e decorazioni, definito all'epoca un jolie bouquet, non si incendiasse come un fiammifero? Un boato e l'antica cupola di legno, l'anima del teatro, è crollata sulla platea. Adesso c'è solo un cratere. Se fosse stato orario di spettacolo sarebbe stata una strage. Un milione ha stanziato la Regione. Grazie, ma serviranno solo per pulire un po' di macerieL'ultima ristrutturazione risale al 2021. L'autorità di controllo (in)competente ha verificato allora e nei controlli successivi se i materiali del teatro fossero ignifughi? Ma avranno adeguato anche il sistema d'allarme anti incendio.

