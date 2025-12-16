Mercato Inter a gennaio può spendere 25 milioni I nomi sul taccuino

A gennaio, l'Inter avrà a disposizione un budget di circa 25 milioni di euro per rinforzare la rosa. La società nerazzurra sta valutando diversi profili e monitorando i possibili acquisti, pronti a intervenire per migliorare la squadra nella sessione di mercato invernale. Ecco i dettagli sui nomi e le strategie in vista delle prossime settimane.

L' Inter si trova in un momento di grande incertezza riguardo alle condizioni fisiche dell'esterno olandese Denzel Dumfries, un pilastro fondamentale nello scacchiere tattico di Cristian Chivu. L'attesa è focalizzata sulla decisione odierna in merito a un eventuale intervento chirurgico alla caviglia, come riportato da Tuttosport.

