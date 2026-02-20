WhatsApp introduce una novità importante: ora puoi nascondere completamente la tua presenza online. La funzione, disponibile da oggi, permette di rendere invisibile lo stato online e le notifiche di digitazione. Questa scelta nasce dalla crescente richiesta di privacy tra gli utenti, che desiderano controllare meglio le loro informazioni. Con questa opzione, puoi usare l’app senza che amici o contatti sappiano quando sei attivo. La funzione si può attivare facilmente nelle impostazioni dell’app, offrendo maggiore libertà di utilizzo.

Usare WhatsApp senza risultare online non è più un trucco da esperti, ma una scelta consapevole di privacy. Con gli ultimi aggiornamenti, l’app di messaggistica più utilizzata in Italia permette di nascondere lo stato “ online ”, l’indicatore “ sta scrivendo ”, l’ultimo accesso e perfino le conferme di lettura. Una svolta attesa da anni, che cambia il modo in cui viviamo le chat quotidiane. Meno pressione sociale, meno ansia da risposta immediata, più controllo sulla propria presenza digitale. Ecco come “ scomparire ” su WhatsApp in modo completo e consapevole. Meta ha introdotto una delle funzioni più richieste dagli utenti: la possibilità di nascondere non solo l’ultimo accesso, ma anche lo stato “ online ” e l’indicatore di digitazione. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Svolta WhatsApp: arriva l’invisibilità totale. Ecco come nascondere lo stato online e la digitazione

Leggi anche: Su WhatsApp arriva un lucchetto segreto per nascondere davvero le tue chat

Leggi anche: Svolta WhatsApp nel 2026: finalmente arriva la funzione più richiesta di sempre

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.