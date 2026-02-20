Svelata la data di uscita de La casa degli spiriti

Prime Video ha annunciato la data di uscita di “La casa degli spiriti” durante il Festival di Berlino. Il nuovo adattamento della celebre opera di Isabel Allende sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 29 aprile, in più di 240 Paesi. La serie, in lingua spagnola, porta sullo schermo una storia amatissima e coinvolgente. I fan dovranno aspettare pochi mesi prima di poterla vedere in streaming. La produzione è già molto attesa tra gli appassionati.

© Nerdpool.it - Svelata la data di uscita de “La casa degli spiriti”

Prime Video ha svelato, nell’ambito della 76ª edizione del Festival del Cinema di Berlino, la data di uscita de La casa degli spiriti, il primo adattamento seriale in lingua spagnola del celebre romanzo di Isabel Allende, che debutterà a livello globale il 29 aprile, in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. Basata sul romanzo di Isabel Allende, acclamato a livello internazionale, La casa degli spiriti è una saga familiare in otto episodi che abbraccia mezzo secolo, incentrata su tre generazioni di donne – Clara, Blanca e Alba – in un paese sudamericano conservatore plasmato dalla lotta di classe, dai tumulti politici e dalla magia.🔗 Leggi su Nerdpool.it Lupin 4: svelata la data di uscita su NetflixLupin 4, la tanto attesa nuova stagione della celebre serie, ha finalmente una data di uscita ufficiale su Netflix. Virgin River 7: svelata la data di uscita su NetflixLa settima stagione di “Virgin River” sarà disponibile su Netflix a partire da una data ancora da annunciare. LA CASA DEGLI SPIRITI MALIGNI Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Nothing Phone (4a): svelata la data di lancio e un aumento dei prezzi (in Italia); La Casa degli Spiriti, svelata la data di uscita della serie ispirata al capolavoro di Isabel Allende; Svelata la data di lancio di Directive 8020; Nothing ruba l'invito ad Apple: svelata la data di lancio di Nothing Phone (4a). Nothing ruba l'invito ad Apple: svelata la data di lancio di Nothing Phone (4a)Nothing conferma l’evento per la serie Nothing Phone (4a): data, primi dettagli su chip Snapdragon 7, batteria, ricarica e colori in arrivo. smartworld.it La Casa degli Spiriti, svelata la data di uscita della serie ispirata al capolavoro di Isabel AllendeBasata sul romanzo di Isabel Allende, La casa degli spiriti è una saga familiare che abbraccia mezzo secolo, incentrata su tre generazioni di donne - Clara, Blanca e Alba - in un paese sudamericano ... today.it Slay the Spire 2 arriverà in accesso anticipato su Steam il 5 marzo. La data è stata svelata assieme a un nuovo trailer. - facebook.com facebook Spider-Noir si mostra nel primo trailer ufficiale: svelata la data di uscita della serie TV Prime Video con Nicolas Cage x.com