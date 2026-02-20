Striscia la Notizia chiude con ascolti imbarazzanti così bassi non si erano mai visti | è finita per sempre?

Striscia la Notizia ha registrato ascolti mai visti prima, a causa di una forte concorrenza che ha attirato il pubblico altrove. La puntata di giovedì 19 febbraio 2026 ha ottenuto numeri deludenti, ben sotto le aspettative. La trasmissione, che solitamente conquista un vasto pubblico, si trova ora in crisi. Questa situazione potrebbe portare a cambiamenti drastici nel palinsesto di Canale 5. Molti si chiedono se questa sia davvero la fine dello storico programma. La prossima settimana sarà decisiva per capire il suo futuro.

Una serata che potrebbe segnare un punto di svolta per uno dei programmi simbolo di Canale 5. I dati auditel di giovedì 19 febbraio 2026 fotografano una situazione complicata per Striscia la Notizia, approdata stabilmente in prima serata ma messa in difficoltà da una concorrenza fortissima. Tra fiction di successo e grandi eventi sportivi, il tg satirico di Antonio Ricci si è fermato a numeri che fanno discutere e alimentano interrogativi sul futuro del format. Striscia la Notizia chiude (per sempre?) con ascolti bassissimi: ecco quanto ha fatto ieri sera. Nella stessa serata, su Rai 1, Don Matteo 15 ha totalizzato 3.🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Striscia la Notizia chiude con ascolti imbarazzanti, così bassi non si erano mai visti: è finita per sempre? Leggi anche: Ascolti imbarazzanti per Striscia la Notizia, ieri sera il crollo totale: e ora che succede? Mai così bassi! Leggi anche: Striscia la Notizia, ascolti imbarazzanti per la prima puntata: quanto ha fatto? Numeri troppo bassi! Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Striscia la Notizia, l'ultima puntata in prima serata sa di triste ma inevitabile addio; Striscia la notizia, stasera in tv: Ficarra, Picone e gli altri ospiti; A Striscia la notizia ospiti Federica Nargi, Costanza Caracciolo, Bobo Vieri e Paolo Ruffini; Ascolti TV del 12 febbraio 2026, Striscia la Notizia in prima serata: niente da fare per il TG satirico, ecco i dati auditel della quarta puntata. Ascolti tv ieri (19 febbraio): Striscia la Notizia chiude e delude, Raoul Bova dominanteDon Matteo trionfa con più di 3 milioni e mezzo di spettatori, il tg satirico di Antonio Ricci al 10,3% di share, De Martino sopra Scotti: tutti i dati Auditel ... libero.it Striscia la notizia super flop e Don Matteo 15 cala: gli ascolti del giovedìAscolti al ribasso al giovedì sera: ecco i dati del 19 febbraio 2026 con un altro flop per Striscia la notizia che chiude davvero molto male ... ultimenotizieflash.com Nuova vittoria per Raoul Bova e Don Matteo 15, chiude in calo Striscia la notizia! Il settimo appuntamento con la fiction di Rai Uno vince la serata e conquista una media di 3 milioni e 633 mila persone, corrispondenti a uno share del 21.9%. L'ultimo appuntam - facebook.com facebook Finché c’è Striscia c’è speranza! Grazie per averci tenuto compagnia in questa nostra prima speciale edizione in prima serata! #Striscialanotizia @EzioGreggio #EnzoIacchetti #GinevraFesta #NausicaMarasca #LaviniaCirceo #LaraGranata #AlessiaAnzi x.com