Stefano De Martino conduttore di Sanremo 2027 Fiorello sgancia la bomba ma poi arriva la smentita

Stefano De Martino è protagonista di una notizia che ha fatto discutere, poiché si è diffusa l’ipotesi che possa condurre Sanremo 2027. La voce è nata da una battuta di Fiorello durante uno spettacolo, ma la Rai ha immediatamente chiarito che non ci sono conferme ufficiali. Nei giorni scorsi, si è parlato molto di un possibile cambio alla guida del festival, che potrebbe portare a novità importanti. La discussione si intensifica tra fan e addetti ai lavori.

Stefano De Martino sempre più nome caldo per Sanremo 2027, anche se dopo la gag con Fiorello e Roberto Sergio, la Rai ha smentito annunci ufficiali. Il dg ha parlato di semplice equivoco, ma sembra ormai sicuro che Carlo Conti lascerà la conduzione dopo il Festival 2026. Restano però credibili le indiscrezioni sul possibile ricambio generazionale. Sanremo 2027, inizia l'era Stefano De Martino? La posizione ufficiale della Rai La fase attuale di Sanremo Sanremo 2027, inizia l’era Stefano De Martino? Il futuro del Festival di Sanremo non è ancora del tutto scritto, nonostante nelle ultime ore si sia parlato con insistenza del possibile approdo di Stefano De Martino alla conduzione dell’edizione 2027.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Stefano De Martino conduttore di Sanremo 2027, Fiorello sgancia la bomba ma poi arriva la smentita Stefano De Martino sarà il conduttore di Sanremo 2027, da Fiorello l'annuncio del dg Rai Roberto Sergio, poi la smentita: «Gag incomprensibile»Il nome di Stefano De Martino è stato annunciato come futuro conduttore di Sanremo 2027, ma la notizia è stata subito smentita. Fiorello "frega" l'ad Rai: "De Martino a Sanremo 2027". Poi la smentitaFiorello ha scherzato su un possibile coinvolgimento di Stefano De Martino a Sanremo 2027, provocando confusione tra i presenti. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Stefano De Martino conduttore di Sanremo 2027, trovato anche il nuovo direttore artistico; Sanremo 2027 sembra già deciso: il conduttore sarà Stefano De Martino; Stefano De Martino: nel garage un'auto che vale una fortuna; Stefano De Martino e Martina Miliddi? Il cuore della ballerina batte solo per il suo Spillo. Stefano De Martino sarà il conduttore di Sanremo 2027: da Fiorello l'annuncio ufficiale del dg Rai Roberto SergioIl puzzle del futuro di Sanremo si compone di un tassello fondamentale. Nonostante l'attesa per l'imminente edizione 2026, i vertici Rai ... msn.com Sanremo, Stefano De Martino conduttore del Festival nel 2027: l'annuncio del dg Rai Roberto Sergio da Fiorello. Subito dopo la smentita: «Gag...Il puzzle del futuro di Sanremo si compone di un tassello fondamentale. Nonostante l'attesa per l'imminente edizione 2026, i vertici Rai ... msn.com Leggo. . Una cosa è certa: Belen Rodriguez non le manda a dire. Da sempre schietta e diretta, l'argentina non è nuova a lanciare frecciatine all'indirizzo dei suoi ex fidanzati, in particolare l'ex marito, ma questa volta la battuta su Stefano De Martino è stata dav - facebook.com facebook