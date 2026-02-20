Startlist mass start femminile biathlon Olimpiadi 2026 | orario tv streaming azzurre in gara
Il biathlon femminile ha vissuto un momento importante con la startlist della mass start ai Giochi di Milano Cortina 2026, che si svolgerà sabato 21 febbraio ad Anterselva. La gara, prevista alle ore 14, vedrà in pista le migliori atlete, tra cui le rappresentanti italiane. La competizione si svolgerà sotto il sole in un tracciato di neve fresca, con le azzurre pronte a dare il massimo. Le telecamere trasmetteranno l’evento su diversi canali, mentre lo streaming sarà disponibile online.
Sabato 21 febbraio si concluderà ad Anterselva, in Italia, il programma del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: alle ore 14.15 si terrà la 12.5 km mass start femminile, con l’Italia che sarà protagonista con due azzurre. Lisa Vittozzi grazie alla medaglia d’oro nella pursuit, avrà l’onore di partire in prima fila assieme alle campionesse olimpiche di individuale e sprint, indossando il pettorale numero 3, mentre Dorothea Wierer, che sabato 21 febbraio sarà all’ultima gara in carriera, avrà in dote il numero 12. La diretta tv della 12.5 km mass start femminile, valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sarà fruibile su Rai2 o Rai Sport HD.🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Startlist mass start maschile biathlon, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, azzurri in gara
Leggi anche: Quando il biathlon oggi in tv, Olimpiadi 2026: orario mass start maschile, startlist, streamingLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Startlist mass start maschile biathlon, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, azzurri in gara; Giochi Olimpici, Milano Cortina 2026: le start list provvisorie delle mass start conclusive; Gigante femminile olimpico Milano Cortina 2026, start list e programmazione tv e streaming; Biathlon - Milano Cortina 2026 - La start list della sprint femminile: l'Italia attacca con Wierer e Vittozzi.
Startlist mass start femminile biathlon, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, azzurre in garaSabato 21 febbraio si concluderà ad Anterselva, in Italia, il programma del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: alle ore 14.15 si terrà la 12.5 km mass start femminile, con ... oasport.it
Discover the Startlist for Tour de France 2026 featuring 184 riders across 23 teams, including Pogacar aiming for a fifth yellow and Remco Evenepoel’s bid with a strong Red Bull-Bora-hansgrohe lineup. Read the provisional list here: x.com
La startlist della staffetta femminile olimpica: si torna subito in pista ad Anterselva con le ragazze impegnate mercoledì alle 14.45. Nell'Italia out Passler, ci saranno Auchentaller, Wierer, Carrara e Vittozzi nell'ordine per puntare a una medaglia con l'incognita... - facebook.com facebook