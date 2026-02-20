Startlist mass start femminile biathlon Olimpiadi 2026 | orario tv streaming azzurre in gara

Il biathlon femminile ha vissuto un momento importante con la startlist della mass start ai Giochi di Milano Cortina 2026, che si svolgerà sabato 21 febbraio ad Anterselva. La gara, prevista alle ore 14, vedrà in pista le migliori atlete, tra cui le rappresentanti italiane. La competizione si svolgerà sotto il sole in un tracciato di neve fresca, con le azzurre pronte a dare il massimo. Le telecamere trasmetteranno l’evento su diversi canali, mentre lo streaming sarà disponibile online.

Sabato 21 febbraio si concluderà ad Anterselva, in Italia, il programma del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: alle ore 14.15 si terrà la 12.5 km mass start femminile, con l’Italia che sarà protagonista con due azzurre. Lisa Vittozzi grazie alla medaglia d’oro nella pursuit, avrà l’onore di partire in prima fila assieme alle campionesse olimpiche di individuale e sprint, indossando il pettorale numero 3, mentre Dorothea Wierer, che sabato 21 febbraio sarà all’ultima gara in carriera, avrà in dote il numero 12. La diretta tv della 12.5 km mass start femminile, valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sarà fruibile su Rai2 o Rai Sport HD.🔗 Leggi su Oasport.it

