Giuntoli Fiorentina l’ex Juventus sta diventando sempre più una possibilità concreta | sarà lui a scegliere il nuovo allenatore?
La candidatura di Cristiano Giuntoli alla Fiorentina si sta rafforzando, con l’ex Juventus sempre più vicino a diventare un obiettivo concreto per il club viola. La sua possibile nomina potrebbe anche influenzare la scelta del nuovo allenatore, aprendo un nuovo capitolo nella gestione della squadra e nelle strategie future.
Giuntoli Fiorentina, l’ex Juventus potrebbe presto diventare un obiettivo concreto della Viola e magari scegliere il nuovo allenatore. Le ultime Al Viola Park sono giorni di riflessione profonda e di valutazioni strategiche che potrebbero segnare una svolta importante per il futuro della società. La Fiorentina, infatti, sta analizzando con attenzione il momento delicato della stagione, . Calcionews24.com
KOSTIC chiama, MANDRAGORA risponde: Fiorentina-Juventus 1-1 | Serie A Enilive | DAZN Highlights
L'ex Juve Giuntoli torna in sella? Il dirigente si propone alla Fiorentina - Ex football director della Juventus, Cristiano Giuntoli potrebbe presto tornare a lavorare dopo l'esperienza, non felicissima, in bianconero: come riportato da "Il Giornale", ... tuttojuve.com
Giuntoli ritorna in Serie A? L’ex Juventus vorrebbe firmare proprio per quella squadra. Ecco le ultimissime su questa opzione - Giuntoli spinge per ritornare in Serie A e sarebbero in corso contatti con la Fiorentina per capire la possibilità di firmare con il club toscano In questa stagione di Serie A, che continua a sorprend ... calcionews24.com
IL GIORNALE: “GIUNTOLI SI È PROPOSTO DIRETTAMENTE A COMMISSO, VUOLE FARE IL DS DELLA FIORENTINA” #fblifestyle - facebook.com facebook
#Giuntoli spera di rientrare e punta la #Fiorentina, ha fatto pervenire la propria candidatura a #Commisso (Schira) Sul Giornale: "Insieme per risorgere. Attrazione fatale nonostante il passato bianconero Vedremo. Sei mesi fa il bruciante esonero dalla #Juven x.com