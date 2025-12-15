Giuntoli Fiorentina l’ex Juventus sta diventando sempre più una possibilità concreta | sarà lui a scegliere il nuovo allenatore?

La candidatura di Cristiano Giuntoli alla Fiorentina si sta rafforzando, con l’ex Juventus sempre più vicino a diventare un obiettivo concreto per il club viola. La sua possibile nomina potrebbe anche influenzare la scelta del nuovo allenatore, aprendo un nuovo capitolo nella gestione della squadra e nelle strategie future.

Giuntoli Fiorentina, l’ex Juventus potrebbe presto diventare un obiettivo concreto della Viola e magari scegliere il nuovo allenatore. Le ultime Al Viola Park sono giorni di riflessione profonda e di valutazioni strategiche che potrebbero segnare una svolta importante per il futuro della società. La Fiorentina, infatti, sta analizzando con attenzione il momento delicato della stagione, . Calcionews24.com

