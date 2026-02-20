Square Off il torneo di picchiaduro arriva a Firenze

Square Off, il primo torneo di picchiaduro si terrà a Firenze il 25 aprile 2026. L’evento si svolgerà tutto il giorno presso il locale The Square, in Via Domenico Cirillo 1, e vedrà partecipanti di tutte le età sfidarsi sui videogiochi di combattimento più popolari. L’organizzazione di FlorenceFGC ha confermato che ci saranno anche premi per i vincitori e sessioni di allenamento aperte al pubblico. L’appuntamento attira appassionati da diverse città vicine.

FlorenceFGC è lieta di invitarvi al primissimo torneo di picchiaduro di Firenze: Square Off. Il torneo si svolge sabato 25 aprile 2026, da mezzogiorno a mezzanotte presso il The Square, situato in Via Domenico Cirillo 1. Le registrazioni sono aperte fino al 31 Marzo 2026. A disposizione 15.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Il Grande Circo di Natale arriva a Firenze Leggi anche: Torneo blitz "Per Antonio" - torneo di scacchi a Pisignano Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Cosa significa questa espressione “He’s a chip off the old block”. a. Fare qualcosa di inutile b. Tale padre tale figlio c. È meglio non sapere - facebook.com facebook