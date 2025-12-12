Der Belli si rinnova dopo 35 anni | una nuova trattoria mediterranea nel cuore di Trastevere

Der Belli, iconica trattoria di mare nel cuore di Trastevere, si rinnova dopo oltre 35 anni, trasformandosi in una moderna trattoria mediterranea. La storica location, nota per la tradizione della condivisione e i piatti personalizzabili, si evolve per offrire un’esperienza culinaria contemporanea, mantenendo intatte le radici della cucina di mare e mediterranea.

