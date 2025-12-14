Perché visitare la casa di Franco Albini a Milano che apre per la prima volta al pubblico

Scopri la Villa Pestarini di Franco Albini a Milano, un gioiello di architettura e design che apre al pubblico per la prima volta. Un’opportunità unica di immergersi nella creatività del celebre designer e di esplorare un progetto poco conosciuto, destinato a diventare una tappa imperdibile per appassionati e curiosi.

Villa Pestarini di Franco Albini a Milano è un progetto d’architettura e d’interni ancora poco conosciuto che in pochi mesi diventerà meta di visita e pellegrinaggi. Disegnata alla fine degli anni Trenta del secolo scorso dal Maestro del Razionalismo e Modernismo italiano, è pronta a vivere una nuova fase di popolarità e stima. Per la Milano Design Week, dal 20 al 26 aprile 2026, la piattaforma di Alcova, format di curation per progetti all'avanguardia fondata nel 2018 da Valentina Ciuffi e Joseph Grima, apre al pubblico insieme all’ Ospedale Militare di Baggio come location espositiva dell’undicesima edizione. Gqitalia.it

