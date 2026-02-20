Sotto il suo pettine migliaia di clienti | morto storico barbiere di paese
Elio Brognoli, noto barbiere di Orzivecchi, è morto all’età di 91 anni. La causa è legata a problemi di salute che lo avevano tenuto lontano dal suo negozio negli ultimi tempi. Per decenni, ha tagliato i capelli e modellato le barbe di molte persone del paese, creando un rapporto di fiducia con i clienti. La sua bottega era un punto di riferimento, dove si incontravano generazioni di abitanti. La sua scomparsa lascia un vuoto nel cuore della comunità locale.
Elio Brognoli, volto conosciuto e amato in tutta Orzivecchi si è spento all’età di 91 anni. Per decenni ha curato capelli e barbe di generazioni di compaesani, diventando una presenza familiare nelle vite di tanti. Oggi, venerdì 20 febbraio, nella chiesa parrocchiale, amici, clienti e concittadini si sono radunati per dare l’ultimo saluto a un uomo che, con le sue forbici e il suo sorriso, ha accompagnato gran parte della storia recente del paese. Il mestiere di barbiere lo aveva imparato giovanissimo, come si faceva nel secondo dopoguerra: "sul campo", senza scuole di taglio professionale, ma con passione e dedizione.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
