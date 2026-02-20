Sopralluogo per i lavori all’ex fornace Branella

Il sindaco Valerio Vesprini ha visitato l’ex fornace Branella per verificare lo stato dei lavori. La visita si è svolta con i tecnici di Magazzini Gebrielli Spa, proprietaria dell’edificio, insieme ai rappresentanti dell’ufficio tecnico comunale e alla polizia locale. Durante il sopralluogo, sono stati controllati i progressi delle operazioni di restauro e messa in sicurezza dell’area. La squadra ha preso nota delle prossime fasi da completare per garantire la riqualificazione del sito. La riunione si è conclusa con una discussione sui prossimi interventi.

Sopralluogo all'ex fornace Branella del sindaco Valerio Vesprini, con i tecnici della Magazzini Gebrielli Spa proprietaria dell'immobile, l'ufficio tecnico comunale e la polizia locale. Un sopralluogo fatto aell'avvio degli interventi. Tutti auspicano che si proceda con sollecitudine ai lavori di recupero della ex fornace adattandola adattandolo ad una funzione diversa dal fare mattoni. Voglia di fare presto da parte del sindaco Valerio Vesprini per avere la possibilità di trarne consensi alla elezioni comunali 2027. Voglia che si faccia presto anche da parte della proprietà per iniziare a mettere a frutto la struttura commerciale su cui ha investito fior di quattrini.