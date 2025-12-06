Fornace Zarattini al via lavori di asfaltatura in alcune strade Possibili disagi per gli automobilisti

Cominceranno mercoledì 10 dicembre i lavori di ripristino della pavimentazione stradale in alcune vie di Fornace Zarattini. Saranno interessati dagli interventi lo stradello di via Faentina fino al civico 204, la via Dei Granatieri dal civico 28 fino all’inizio del cavalcaferrovia, e tratti delle. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Il Parco Cavina rinasce. A Ravenna è stato inaugurato il nuovo campo da basket e il camminamento pedonale di Fornace Zarattini, danneggiati dall’alluvione del 2023. Un intervento realizzato grazie ad una donazione di Ferriera Valsabbia, Pontenossa ed - facebook.com Vai su Facebook

Fornace Zarattini, al via lavori di asfaltatura in alcune strade - Fornace Zarattini, al via lavori di asfaltatura in alcune strade Cominceranno mercoledì 10 dicembre i lavori di ripristino della pavimentazione stradale in alcune vie di Fornace Zarattini. Lo riporta ravennawebtv.it

Lavori a Fornace Zarattini: "Interventi strutturali, c’è un iter da rispettare. A breve vedremo Curcio" - Ravenna, 24 settembre 2025 – Per realizzare interventi strutturali risolutivi (o altamente efficaci), "c’è un iter da rispettare". Come scrive ilrestodelcarlino.it

Le strade alluvionate. Maxi piano per riasfaltarle: un milione e 200mila euro - Fornace Zarattini, i lavori sono già partiti ma ora il progetto è stato ampliato e include più strade della zona industriale, le rampe di accesso alla statale e il completamento della pista ... ilrestodelcarlino.it scrive

Il parco alluvionato rinasce con un campo da basket grazie alle donazioni dei privati - Giovedì 20 novembre è stato inaugurato il parco Claudio Cavina a Fornace Zarattini, riqualificato dopo i danni dell'alluvione del 2023. Segnala ravennaedintorni.it