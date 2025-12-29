Giugliano l’audio del consigliere d’Agostino sui rom caso nazionale | oggi se ne parla in consiglio

A Giugliano, il commento del consigliere Salvatore D’Agostino sui rom ha attirato l’attenzione a livello nazionale. La vicenda, emersa durante le festività natalizie, ha suscitato discussioni nel consiglio comunale e tra l’opinione pubblica. Questo episodio rappresenta un momento di riflessione sulla gestione delle questioni sociali e politiche locali, evidenziando come eventi di carattere locale possano avere ripercussioni più ampie.

