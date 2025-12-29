Giugliano l’audio del consigliere d’Agostino sui rom caso nazionale | oggi se ne parla in consiglio
A Giugliano, il commento del consigliere Salvatore D’Agostino sui rom ha attirato l’attenzione a livello nazionale. La vicenda, emersa durante le festività natalizie, ha suscitato discussioni nel consiglio comunale e tra l’opinione pubblica. Questo episodio rappresenta un momento di riflessione sulla gestione delle questioni sociali e politiche locali, evidenziando come eventi di carattere locale possano avere ripercussioni più ampie.
Un caso che ha scosso la politica giuglianese nei giorni di Natale quello che coinvolge il consigliere comunale Salvatore D’Agostino. Ancora “corvi”, veleni e accuse indirette nella politica locale. Un messaggio vocale privato in cui l’esponente di maggioranza, già eletto Col Movimento 5 Stelle nella precedente consiliatura, spiegherebbe ad una persona come funziona il lavoro . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Leggi anche: Il caso Garofani non è chiuso: se esce l’audio della “chiacchierata” del consigliere di Mattarella…
Leggi anche: Dehors e tavolini a Como, il nuovo regolamento diventa un caso nazionale: se ne parla su Rai Uno a 1Mattina
Eletti Centrodestra Giugliano in Campania, preferenze Consiglio Comunale/ Seggi FdI, Lega, Forza Italia, Udc - Eletti Centrodestra in Consiglio Comunale di Giugliano in Campania: risultati Elezioni Comunali, seggi preferenze e nomi consiglieri FdI, Lega, FI, UDC CENTRODESTRA KO A GIUGLIANO IN CAMPANIA: I ... ilsussidiario.net
Giugliano, la ripartenza in Consiglio con diciotto volti nuovi - Tredici consiglieri uscenti riconfermati, diciotto nuovi innesti ma tra questi ci sono volti noti della politica locale che, dopo qualche anno di pausa, ritornano tra gli scranni di corso Campano 200. ilmattino.it
Giugliano, tre in corsa per la carica di sindaco - Lo schieramento di centrodestra sarà guidato dall'ex sindaco di Giugliano e più volte consigliere regionale della ... rainews.it
Giugliano, l’audio choc e l’ombra del voto di scambio: Rescigno denuncia Da redazione -25 Dicembre 2025 Un audio, una promessa di lavoro e l’invito esplicito a “far votare per gli amici miei”. È questo il contenuto di una registrazione che coinvolge un consig - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.