Sit-in della Uil davanti all' ospedale Bufalini | La carenza d' organico è cronica sistema verso il collasso

La Uil Fpl ha organizzato un sit-in davanti all’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, denunciando una carenza di personale che dura da anni e rischia di mettere in crisi i servizi sanitari. La protesta si inserisce in un percorso iniziato a Ravenna e che proseguirà a Rimini e Forlì nelle prossime settimane. I lavoratori chiedono più assunzioni e condizioni migliori per garantire cure adeguate ai pazienti. La situazione resta critica nel sistema sanitario dell'Emilia-Romagna.

Oggi davanti all'ospedale Maurizio Bufalini di Cesena la Uil Fpl ha proseguito il percorso della mobilitazione avviata il 9 febbraio a Ravenna, che continuerà il 23 febbraio a Rimini e il 26 a Forlì Oggi davanti all'ospedale Maurizio Bufalini di Cesena la Uil Fpl ha proseguito il percorso della mobilitazione avviata il 9 febbraio a Ravenna, che continuerà il 23 febbraio a Rimini e il 26 a Forlì. Spiega il sindacato: "I lavoratori della sanità hanno manifestato per denunciare una situazione che non è più emergenziale, ma strutturale: la carenza d'organico è ormai cronica e sta trascinando il sistema sanitario verso il collasso.