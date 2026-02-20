sei anni fa a codogno il paziente 1 del covid oggi la lombardia centro del mondo con le olimpiadi di milano cortina

Sei anni fa, a Codogno, si identificava il famoso “paziente 1”, che in realtà non era il primo a contrarre il virus. La scoperta portò all’isolamento di alcune persone e alla chiusura del paese per contenere il contagio. Oggi, la Lombardia ospita le Olimpiadi di Milano-Cortina, attirando atleti e visitatori da tutto il mondo. La regione ha trasformato la sua immagine, passando da un’emergenza sanitaria a un palcoscenico internazionale.

Sei anni fa, esattamente il 20 febbraio a Codogno si scopriva il “paziente 1” (che in realtà tale non era) della pandemia di Covid-19. Da quel momento in poi i timori che da settimane serpeggiavano in Italia, divennero realtà: prima la zona rossa nel Lodigiano poi il lockdown generalizzato. Il tutto in una condizione generale di paura e smarrimento, di fronte a un virus di cui si sapeva poco o niente, in grado di saturare gli ospedali e mettere in ginocchio le terapie intensive. Da quel momento imparammo a familiarizzare con le mascherine, le code al supermercato, il distanziamento, i dpcm che sancivano le regole del momento.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

