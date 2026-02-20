Sei anni fa a Codogno il paziente 1 del Covid oggi la Lombardia centro del mondo con le Olimpiadi di Milano-Cortina
Sei anni fa, a Codogno, si identificava il famoso “paziente 1”, che in realtà non era il primo a contrarre il virus. La scoperta portò all’isolamento di alcune persone e alla chiusura del paese per contenere il contagio. Oggi, la Lombardia ospita le Olimpiadi di Milano-Cortina, attirando atleti e visitatori da tutto il mondo. La regione ha trasformato la sua immagine, passando da un’emergenza sanitaria a un palcoscenico internazionale.
Sei anni fa, esattamente il 20 febbraio a Codogno si scopriva il “paziente 1” (che in realtà tale non era) della pandemia di Covid-19. Da quel momento in poi i timori che da settimane serpeggiavano in Italia, divennero realtà: prima la zona rossa nel Lodigiano poi il lockdown generalizzato. Il tutto in una condizione generale di paura e smarrimento, di fronte a un virus di cui si sapeva poco o niente, in grado di saturare gli ospedali e mettere in ginocchio le terapie intensive. Da quel momento imparammo a familiarizzare con le mascherine, le code al supermercato, il distanziamento, i dpcm che sancivano le regole del momento.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Sei anni fa il "primo malato di Covid", sei anni dopo le stesse menzogne per cancellare il ricordo delle colpe
Leggi anche: Olimpiadi Milano-Cortina 2026: al centro del mondo dello sci alpinismo c'è sempre la Polisportiva AlbosaggiaVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Napoli, trapianto cuore fallito per bimbo di 2 anni. 6 medici indagati; L'Italia e il paradosso della preparazione pandemica: sei anni dopo, ancora in attesa; Trentasei anni, sei Olimpiadi: buona festa, Alessandro Pittin, auguri campione; Bimbo di sei anni rischia di soffocare dopo aver inalato pezzetti di arachide: salvato al Maggiore di Parma.
Sei anni fa la pandemia Covid in Italia, Vaia: Ritrovare unità e coraggio che portarono la scienza a batterloDomani saranno 6 anni dal ricovero della coppia cinese di Wuhan all'Inmi Spallanzani di Roma, l'inizio della pandemia Covid-19 in Italia. L'inizio di una sfida storica per il nostro Paese. Due ... adnkronos.com
Sei anni fa l'emergenza Covid, l'esperta Oms: Ecco cosa ci ha insegnatoSei anni fa, il 30 gennaio 2020, l'Organizzazione mondiale della sanità dichiarò l'epidemia di nuovo coronavirus, poi battezzato Sars-CoV-2, un'emergenza di interesse internazionale (Pheic), il ... adnkronos.com
Abbigliamento "Milano-Cortina 2026" contraffatto : sequestrate 204 magliette --> https://www.nordest24.it/bolzano-sequestro-magliette-contraffatte-milano-cortina-2026 - facebook.com facebook
MILANO CORTINA | 9 ore in auto per tifare, la Norvegia ha il suo talismano. Svein Bergheim, 64 anni idolo sulle piste: tra selfie e spillette dedicate. #ANSA x.com