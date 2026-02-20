Se te ne vai | studenti a teatro per uno spettacolo sull' abbandono scolastico

Gli studenti hanno assistito a uno spettacolo teatrale che affronta il tema dell’abbandono scolastico. La compagnia ha scelto di rappresentare storie di ragazzi che lasciano gli studi, cercando di far capire le ragioni dietro questa scelta. Durante lo spettacolo, sono stati mostrati momenti di confronto e difficoltà vissute dai giovani. La rappresentazione ha coinvolto il pubblico, invitandolo a riflettere sulle cause di questa problematica. La scena si è conclusa con un messaggio chiaro.

Mattinata al Palamostre per gli alunni di alcuni istituti scolastici udinesi. La pièce originale è della drammaturga francese Kelly Rivière, e parla del 15enne Nathan, alle prese con le inquietudini dell'adolescenza Un dialogo intenso, diretto, privo di retorica, capace di parlare con sincerità al mondo adolescenziale e agli adulti chiamati ad ascoltarlo. "Se te ne vai" è lo spettacolo proposto in matinée per le scuole secondarie di primo e secondo grado con quattro repliche da lunedì 23 febbraio a giovedì 26 febbraio al Teatro Palamostre di Udine e proseguirà, con sei repliche, da lunedì 2 marzo a sabato 7 marzo all'interno delle scuole della Bassa Friulana per la Stagione ContattoTig Teatro per l'infanzia e la gioventù.