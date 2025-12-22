Insegnanti di sostegno il Consiglio d' Europa | Troppi precari in Italia violati i diritti dei docenti e degli alunni con disabilità

Il Consiglio d'Europa ha segnalato come in Italia vi siano numerosi insegnanti di sostegno precari, evidenziando la violazione dei loro diritti e di quelli degli alunni con disabilità. Secondo il Comitato europeo dei diritti sociali, il sistema attuale limita la stabilità lavorativa dei docenti e compromette la qualità dell'insegnamento. La questione richiede un intervento per garantire condizioni di lavoro e diritti adeguati a tutte le parti coinvolte.

Il Comitato europeo dei diritti sociali, organo del Consiglio d'Europa, ha stabilito che l'Italia viola il diritto degli insegnanti di sostegno «a guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso».

Il Consiglio d'Europa: «L'Italia viola i diritti degli insegnanti di sostegno, contratti precari e poca formazione» - L'Italia viola il diritto degli insegnanti di sostegno «a guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso» perché «un'elevata percentuale è ... leggo.it

Insegnanti di sostegno: il Consiglio d'Europa contro l'Italia. «Troppi precari, violati anche i diritti degli alunni con disabilità» - Il trenta per cento è senza formazione specifica, troppi hanno contratti a tempo: così la decisione sul ricorso dell'Anief del 2021 ... msn.com

L'Italia viola il diritto di alunni disabili e degli #insegnanti di #sostegno perché "un'elevata percentuale è assunta con contratti precari" e il 30% non ha potuto seguire la formazione necessaria. Così il Consiglio d'Europa sul ricorso dell'Anief del 2021. - facebook.com facebook

