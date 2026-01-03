Dove vedere in tv la scalata del Cermis Tour de Ski 2026 | orari programma streaming

Dove seguire in tv e streaming la scalata del Cermis nel Tour de Ski 2026? Ecco tutte le informazioni su orari, programma e modalità di visione, per seguire in modo semplice e chiaro l’ultima tappa della competizione in Val di Fiemme, prevista per domenica 4 gennaio.

Il Tour de Ski 2026 di sci di fondo, gara a tappe valida per la Coppa del Mondo, si concluderà domani, domenica 4 gennaio, in Val di Fiemme, dove si disputerà la scalata del Cermis, con una 10 km mass start in tecnica libera. I superstiti della sprint odierna in tecnica classica che decideranno di prendere il via nella sesta ed ultima tappa di domani affronteranno la cosiddetta Final Climb alle ore 11.30 per quanto riguarda gli uomini ed alle ore 15.30 per quel che concerne le donne. La scalata del Cermis del Tour de Ski 2026 sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, discovery+ e DAZN per uomini e donne, Eurosport 1 HD per gli uomini ed Eurosport 2 HD per le donne. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv la scalata del Cermis, Tour de Ski 2026: orari, programma, streaming Leggi anche: Calendario Tour de Ski 2026: orari tappe, programma, tv, streaming. Percorso interamente in Italia! Leggi anche: Tour de Ski 2026, il programma delle tappe di Dobbiaco: orari, tv, streaming. Ben quattro appuntamenti Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Sci di fondo, il Tour de Ski 2026 si sposta in Val di Fiemme. Al maschile il Cermis è terra di conquista; Sabato il Tour de Ski in val di Fiemme; Sci di fondo, la Val di Fiemme accoglie il Tour de Ski. Al femminile chi succederà a Johaug sul Cermis?. Dove vedere in tv la scalata del Cermis, Tour de Ski 2026: orari, programma, streaming - Il Tour de Ski 2026 di sci di fondo, gara a tappe valida per la Coppa del Mondo, si concluderà domani, domenica 4 gennaio, in Val di Fiemme, dove si ... oasport.it Dovreste andare a vedere, prestissimo, un film imperdibile appena uscito nelle sale: NO OTHER CHOICE - NON C'È ALTRA SCELTA. Io l'ho sempre dichiarato che l'unico cinema davvero capace di deragliare dai binari della narrazione ordinaria in questi ulti - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.