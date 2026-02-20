Venerdì sera, al Mapei Stadium, si gioca Sassuolo-Verona, una partita importante per entrambe le squadre. Il motivo è che si sfidano due team con obiettivi diversi: il Sassuolo cerca punti salvezza, mentre il Verona punta a rafforzare la sua posizione in classifica. La partita si svolge alle 20:45, con le squadre determinate a ottenere il massimo risultato. Entrambe le formazioni si presentano con alcune assenze chiave, rendendo il match ancora più incerto. I tifosi attendono una sfida combattuta fino all’ultimo secondo.

Il match del Mapei tra Sassuolo e Verona va in scena venerdì sera e apre la giornata 26 della Serie A. Si trovano di fronte due squadre che vivono un momento diametralmente opposto. I padroni di casa del Sassuolo ha ottenuto la terza vittoria nelle ultime quattro rimontando l’Udinese in trasferta e agganciando i friulani. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Sassuolo-Verona (venerdì 20 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Equilibrio al Mapei Stadium

Leggi anche: Sassuolo-Verona (venerdì 20 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.