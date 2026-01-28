Sanremo 26 ecco chi sono i più quotati per la vittoria

A pochi giorni dall’inizio della 76esima edizione del Festival di Sanremo, i nomi in cima alle scommesse sono Tommaso Paradiso e la coppia Fedez-Masini. Entrambi hanno già presentato brani ancora inediti e sono considerati i favoriti alla vittoria. Tutti aspettano di vedere chi riuscirà a conquistare il pubblico e la giuria.

Tommaso Paradiso e la coppia Fedez Masini: sono questi, già da tempo, a brani ancora inediti a tutti, i favoriti alla vittoria della 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Un trend che i preascolti riservati alla stampa con relativi pagelloni non hanno cambiato. Sia il cantautore romano che la nuova strana coppia del panorama italiano rimangono in vetta tra i potenziali vincitori secondo le quote rilasciate dalla Sisal, entrambi quotati a 6,00. Ma attenzione, Sanremo, specie negli ultimi anni, ci ha abituati alle sorprese, secondo gli esperti Sisal quest’anno potrebbe essere Sayf a stupire tutti.🔗 Leggi su Open.online

