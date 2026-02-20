Sanremo | 3 chef pugliesi portano la tradizione in tavola Ricette

Tre chef pugliesi portano i sapori della loro regione a Sanremo, creando un ponte tra tradizione e innovazione. Rosaria Conserva, Teresa Giglio e Anna Lucia Tondo, tutti provenienti dal Brindisino, preparano piatti tipici come orecchiette e friselle, per deliziare il pubblico. La loro presenza si fa notare tra le cucine del festival, dove la cucina regionale diventa protagonista. La manifestazione si anima con i gusti autentici della Puglia.

Sanremo in Tavola: La Puglia Gusta il Successo con Tre Chef del Brindisino. Il Festival di Sanremo 2026 si arricchisce dei sapori autentici pugliesi grazie a tre chef della provincia di Brindisi: Rosaria Conserva, Teresa Giglio e Anna Lucia Tondo. Le professioniste sono state selezionate per portare la tradizione culinaria della regione nel cuore dell'evento, un riconoscimento del crescente valore delle eccellenze regionali nel panorama gastronomico nazionale. Radici Familiari e Passione per la Cucina: Le Storie delle Chef. Rosaria Conserva, alla sua seconda esperienza a Casa Sanremo, porta con sé un bagaglio di passione e competenza maturato nel solco della tradizione familiare.