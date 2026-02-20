Carlo Conti si congeda da Sanremo 2027, lasciando il palco dopo molte edizioni. La scelta di un suo successore sta dividendo la Rai e le case discografiche, che discutono sui nomi più adatti. Tra i papabili ci sono tre personaggi, tra cui figura anche una donna. La decisione finale riguarda anche il futuro della kermesse e le modalità di conduzione dell’edizione prossima. La candidatura ufficiale sarà annunciata a breve.

Il Festival di Sanremo 2027 si prepara all’era dopo Carlo Conti: braccio di ferro tra Rai e discografici sul nome del prossimo conduttore e sul futuro dell’ Ariston. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Chi condurrà Sanremo dopo Carlo Conti? Il nome vi lascerà sbalorditi: non è Stefano De Martino! Il Festival di Sanremo non è solo una gara musicale: è una macchina culturale, politica e televisiva che ogni anno catalizza l’attenzione del Paese. E quando cambia il conduttore, cambia tutto. Dopo il biennio guidato da Carlo Conti, la Rai si trova davanti a una scelta cruciale: chi raccoglierà l’eredità di uno dei volti più solidi e rassicuranti della tv generalista? Il contratto firmato da Conti prevedeva due edizioni e, salvo clamorosi ripensamenti, il 2026 dovrebbe segnare la fine di questa parentesi all’Ariston.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Sanremo 2027, Carlo Conti dice addio: tre conduttori in lizza per presentarlo (c’è anche una donna tra i papabili!)

Leggi anche: Sanremo 2026, anche Achille Lauro tra i co-conduttori: la sorpresa di Carlo Conti

Leggi anche: “Al posto di Carlo Conti”. Sanremo 2027, la Rai ha già scelto 2 super conduttori

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia cantanti in gara

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.