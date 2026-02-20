Sanremo 2026 tra retroscena e colpi di scena | Fedez pronto alla bomba personale Belén pronta a sorprendere e la Rai che blinda loghi e stylist
Fedez potrebbe rivelare un dettaglio personale durante il Festival di Sanremo 2026, mentre Belén Rodriguez si prepara a sorprendere il pubblico con una presenza inattesa. La Rai ha già rafforzato le misure di sicurezza, bloccando l’uso di determinati loghi e stilisti. A pochi giorni dall’inizio, si rincorrono voci di colpi di scena e annunci inaspettati. L’atmosfera si fa sempre più tesa tra anticipazioni e smentite, alimentando la curiosità degli appassionati. La kermesse si avvicina rapidamente e tutto sembra pronto a sorprendere.
Lui, intanto, appare diverso. Più disteso, quasi zen. Si ferma con i giornalisti, concede interviste improvvisate e risponde anche alle domande più personali. Un atteggiamento inedito per chi, negli ultimi anni, ha vissuto Sanremo tra tensioni e polemiche. Nuovi buoni propositi? Di certo c'è che la sua presenza non passerà inosservata. Attesissima anche Belén Rodriguez. Non sarà protagonista solo nella serata delle cover del venerdì con Samurai Jay: secondo le indiscrezioni, mercoledì farà un'incursione a sorpresa sul palco, regalando uno di quei momenti destinati a diventare virali in tempo reale.
A Sanremo 2026 in duetto con Fedez Marco Masini commenta le indiscrezioni
