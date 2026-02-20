Sanremo 2026 tra retroscena e colpi di scena | Fedez pronto alla bomba personale Belén pronta a sorprendere e la Rai che blinda loghi e stylist

Fedez potrebbe rivelare un dettaglio personale durante il Festival di Sanremo 2026, mentre Belén Rodriguez si prepara a sorprendere il pubblico con una presenza inattesa. La Rai ha già rafforzato le misure di sicurezza, bloccando l’uso di determinati loghi e stilisti. A pochi giorni dall’inizio, si rincorrono voci di colpi di scena e annunci inaspettati. L’atmosfera si fa sempre più tesa tra anticipazioni e smentite, alimentando la curiosità degli appassionati. La kermesse si avvicina rapidamente e tutto sembra pronto a sorprendere.