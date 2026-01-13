Farah, la serie italiana in onda quotidianamente alle 14:00, torna con la sua seconda stagione. Tra rivelazioni sorprendenti e momenti di tensione, Ali Galip viene smascherato, Tahir prepara la vendetta e Mehmet dichiara il suo amore a Bade. Un nuovo capitolo della storia, ricco di emozioni e sviluppi, che continua a catturare l’attenzione del pubblico ogni giorno.

I o sono Farah va in onda tutti i giorni alle 14:00 e domani, nell’appuntamento quotidiano, inizierà la seconda stagione. Ma stasera, martedì 13 gennaio, torna anche in prima serata su Canale 5 alle 21:20 con una nuova puntata ad altissima tensione. In Turchia la serie era andata in onda da marzo a dicembre 2023, con 27 puntate totali. In Italia aveva debuttato a luglio, per poi essere interrotta e tornare in palinsesto il 5 dicembre. Oggi Farah si trova costretta a fare una scelta estrema. Mentre Tahir rischia di oltrepassare un punto di non ritorno. Cosa vedere su Netflix a gennaio 2026: le migliori serie tv e i film più interessanti del mese X Leggi anche › Nella puntata di stasera di “Io sono Farah” Cihan si uccide davanti a Tahir e Mehmet Io sono Farah, anticipazioni puntata 13 gennaio, trama episodio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tra i tanti colpi di scena, Ali Galip viene smascherato, Tahir è pronto alla vendetta. E Mehmet dichiara il suo amore a Bade

Leggi anche: Ali Galip ordina a Tahir di uccidere Mehmet, che gli spara. Il commissario si salva e decide di scavare nel suo passato criminale

Leggi anche: Mehmet è convinto che dietro la morte del donatore ci sia Ali Galip, sempre più deciso a vendicarsi del tradimento di Tahir

