Pornhub svela la classifica di giochi e personaggi dei videogiochi più cercati nel 2025

Come ogni fine anno, anche Pornhub pubblica il suo tradizionale “ Year in Review ”, una panoramica delle ricerche più popolari sulla piattaforma, incluse quelle legate al mondo videoludico. Il 2025 non fa eccezione e conferma la curiosità crescente verso franchise e personaggi dei videogiochi, che continuano a occupare una parte significativa del traffico globale. Le prime posizioni non sorprendono: i titoli più cercati restano quelli con community vaste, iconografia forte e personaggi facilmente riconoscibili. A far notizia è però anche il movimento nella classifica dei personaggi più digitati, con nuove ascese e ritorni in grande stile. 🔗 Leggi su Game-experience.it

