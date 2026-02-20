La sanità a pezzi a Carrara deriva dall’inconcludenza politica, secondo i sindacati confederali. La città si sente trascurata, con pochi investimenti e progetti bloccati da mesi. I rappresentanti dei lavoratori hanno criticato duramente la sindaca Serena Arrighi, accusandola di non aver rispettato le scadenze sui cantieri sanitari. La frustrazione aumenta tra i cittadini, che attendono risposte concrete. La situazione resta tesa, mentre le promesse fatte non trovano ancora attuazione. La questione sanitaria rimane al centro delle polemiche locali.

"Sconcertarti dalla superficialità" e delusi dallo scarso peso che la città di Carrara ha sui tavoli della sanità, i sindacati confederali hannno unito le forze e deciso di ’tirare le orecchie’ alla sindaca Serena Arrighi sul mancato rispetto dei tempi nei vari cantieri della sanità. "Siamo sconcertati dalla superficialità con la quale nei giorni scorsi si è svolto il tavolo sanitario di costa sulle strutture sanitarie convocato dalla Sindaca Arrighi – scrivono in un documento unitario i segreteari di Cigil, Cisl, Uil, Nicola Del Vecchio, Michele Folloni e Paolo Fantappié –. Sono mesi che abbiamo avanzato dubbi in merito al rispetto dei cronoprogrammi presentati e purtroppo ci avevamo visto lungo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Sanità a pezzi per inconcludenza politica"

Leggi anche: Sanità a Parma, Petrelli (Forza Italia): "Una crisi di guida politica"

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.