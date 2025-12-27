Sanità a Parma Petrelli Forza Italia | Una crisi di guida politica

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«La sanità parmense non è in affanno perché mancano competenze o professionalità, ma perché da troppo tempo manca una guida politica capace di tenere insieme i percorsi e dare una direzione chiara al sistema». Così Massimo Petrelli, responsabile provinciale Sanità di Forza Italia, interviene. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

