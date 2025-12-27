«La sanità parmense non è in affanno perché mancano competenze o professionalità, ma perché da troppo tempo manca una guida politica capace di tenere insieme i percorsi e dare una direzione chiara al sistema». Così Massimo Petrelli, responsabile provinciale Sanità di Forza Italia, interviene. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Sanità a Parma, Petrelli (Forza Italia): "Una crisi di guida politica"

Leggi anche: Astensionismo e crisi del voto, il tour di Forza Italia per riavvicinare gli elettori alla politica

Leggi anche: Regionali, Forza Italia rilancia sulle aree interne: “Servono attenzione, investimenti e una politica che ascolti”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Dalla stampa apprendiamo che è stato avviato un nuovo servizio dalle Aziende sanitarie di Parma. Ottima notizia se non fosse che questo servizio nasce in collaborazione con un centro privato accreditato che si trova esattamente in centro a Parma. Stiamo pa - facebook.com facebook

#Sanità. Inaugurato a #Parma nuovo Centro oncologia e radioterapia: apparecchiature di ultima generazione e attenzione particolare a benessere pazienti. @mdepascale: “Un’idea moderna di cura, che coniuga la terapia alla dimensione umana” La #notizia x.com