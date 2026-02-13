Nel piccolo cottage di Sandringham dove si è appena trasferito non c' è posto E i sacri teddy bear dell’ex principe Andrea finiscono in un magazzino

Nel piccolo cottage di Sandringham, dove si è appena trasferito, non c’è spazio per nulla e i sacri “teddy bear” dell’ex principe Andrea finiscono in un magazzino. La causa è semplice: il trasferimento forzato e la mancanza di stanze adeguate, che costringono l’ex duca di York a mettere in scatola la sua preziosa collezione di orsacchiotti rari. Chi lo conosce bene rivela che l’aver dovuto rinunciare ai suoi oggetti più cari lo ha colpito più di perdere il titolo, deprimendolo ancora di più.

Cosa fa più male a un ex principe in disgrazia come Andrea Mountbatten-Windsor: l'aver perso il titolo che gli spettava dalla nascita oppure l'essere stato costretto ad abbandonare la sua preziosa collezione di orsacchiotti rari? Chi lo conosce bene rivela: l'aver dovuto inscatolare i tanti teddy bear collezionati da una vita ha depresso ancora di più l'ex duca di York. Anche se gli è stato concesso di tenersene uno.